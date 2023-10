Roma, a tutta velocità con la Mercedes: sfonda la vetrata del supermercato

Clamoroso quanto successo a Roma, in via della Tecnica, in pieno quartiere EUR: un automobilista a bordo della sua Mercedes GLC ha inserito la prima marcia al posto della retro, ha premuto l'acceleratore e ha sfondato la vetrina del supermercato da cui era appena uscito. L'incidente ha provocato un ferito e l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi.