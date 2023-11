Hamilton e Leonardo Di Caprio insieme per i burger vegani: cosa succederà a Milano

ROMA - Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, è recentemente sbarcato nel mondo della ristorazione in collaborazione con il famoso attore Leonardo Di Caprio, grazie a Neat Burger, che ha avuto un grande successo in Gran Bretagna. Adesso la catena di fast food vegani è pronta ad arrivare anche in Italia il prossimo 15 novembre, come annunciato attraverso Instagram proprio dal profilo ufficiale di Neat Burger. Quest'ultimo, dunque, continuerà la propria espansione nell'arco di un breve periodo di tempo.