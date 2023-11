Ferrari, svolta epocale: vendute più Rosse ibride che endotermiche

Le supercar Ferrari tradizionali sono state superate in termini di consegne dalle versioni ibride. Un vero punto di svolta nella storia di Ferrari, che sembra essere sempre più volta all'elettrificazione. I dati rivelati dalla casa di Maranello mostrano che le consegne in aumento sono state trainate dalle ibride della famiglia 296, tra cui GTB, GTS e la sorprendente SF90 Stradale.

Un trimestre da record

Mentre Ferrari offre ancora modelli a motore endotermico, l'ibridazione ha raggiunto il 51,0% delle consegne totali nel trimestre, dimostrando un cambiamento epocale nel settore. Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, ha commentato: “Un altro trimestre da record, con una crescita degli utili trainata da un mix ancora più ricco e dal continuo appeal delle personalizzazioni, che ci porta ad aumentare la guidance per l’anno. Il portafoglio ordini rimane ai massimi livelli grazie alla forte domanda in tutte le aree geografiche e si estende a tutto il 2025". Intanto l'azienda del Cavallino ha recentemente rivelato un'altra novità: negli Stati Uniti le Ferrari acquistate potranno essere pagate in crypto valute.

