Miriam Leone ruggisce per Lexus: è lei la nuova brand ambassador

La nuova Ambassador che rappresenterà il nuovo LBX – Lexus Breakthrough Crossover -, il SUV compatto del marchio che promette di trasformare l’ordinario in straordinario è la Leonessa di Sicilia Miriam Leone , attualmente circondata dal successo e dall'amore verso la nuova serie – kolossal su Disney+ in cui interpreta Giulia Portalupi. Sarà dunque lei che ruggirà al fianco della LBX , un’auto che rappresenta una vera rivoluzione per Lexus, e che mira a romperne le convenzioni superando il concetto convenzionale di veicolo di lusso, per soddisfare un pubblico nuovo, giovane ed europeo.

Miriam Leone, volto di LBX

La sua autenticità e la sua passione la rendono l’Ambassador ideale per una vettura che promette di rendere “Everyday Extraordinary” trasformando la quotidianità in una grande avventura, e che racchiude tutta l’essenza del design, dell’innovazione e della tecnologia di Lexus in un packaging compatto e dinamico. Paolo Moroni, Direttore Lexus Italia, dice che “Miriam Leone è un'icona moderna, un simbolo di forza e determinazione: una donna e una professionista capace di rappresentare perfettamente la visione e i valori che perseguiamo in Lexus . Siamo entusiasti di averla al nostro fianco per questo emozionante capitolo e siamo certi che la sua energia e il suo talento porteranno la nostra filosofia 'Experience Amazing' a nuove vette.”

Poi continua Leone: “Sono onorata ed entusiasta di essere il volto del nuovo LBX, un'auto che riflette il mio spirito avventuroso e la mia passione per l'eccezionalità, sempre e in ogni dettaglio. LBX è l'auto perfetta per coloro che desiderano distinguersi attraverso stile e concretezza, elementi che caratterizzano anche il mio percorso professionale e le mie scelte personali. Trovo in LBX – e anche in Lexus come brand – una forte affinità: la voglia di vivere e di regalare emozioni uniche ogni giorno, senza mai perdere d’occhio l’unicità e la centralità delle persone in tutto ciò che facciamo. Non vedo l’ora di prendere parte a questa nuova avventura alla scoperta dello straordinario, ogni giorno.”

Disney+ accende i riflettori sulla F1: arriva la docu-serie sulla Brawn GP