Jeep Avenger, la famiglia cresce: arriva la e-Hybrid

Il motore: efficienza e comfort

Con questo motore, la nuova Avenger e-Hybrid vuole offrire a chi guida comfort e prestazioni. Il conducente, inoltre, ha la possibilità di adottare la mobilità elettrica a basse velocità grazie al cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti e-Dcs6 abbinato al motore elettrico integrato, il quale a sua volta assicura maggiore efficienza e piacere di guida, permettendo di viaggiare con il propulsore a combustione interna spento in particolari situazioni. Per esempio, durante la guida in città a velocità inferiore a 30 km/h, arrivando a 1 km di autonomia in modalità 100% elettrica sui percorsi urbani ed extra-urbani in caso di guida regolare. O, ancora, quando il conducente rilascia il pedale dell’acceleratore in condizioni stabili o in discesa anche in autostrada, risparmiando di conseguenza il carburante. Grazie al motore elettrico con supporto Belt Starter Generator, si passa in modo fluido dal motore a combustione interna a quello elettrico senza produrre rumore.

Per quanto riguarda i numeri, il propulsore a combustione a 3 cilindri da 1,2 litri è in grado di erogare fino a 100 CV, mentre la batteria agli ioni di litio è da 48 volt. La scatola del cambio contiene un motore elettrico da 21 kW, un inverter e la centralina della trasmissione.

Jeep Avenger, ecco il nuovo “maratoneta”