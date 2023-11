Lazio-Roma, panico in strada: auto vandalizzate dopo il derby

Non è sicuramente la prima volta che accade e purtroppo con molta probabilità non sarà neanche l'ultima. Nella giornata di ieri 12 novembre, durante il derby della Capitale allo Stadio Olimpico, alcune auto parcheggiate nei pressi di Corso Francia sono state vandalizzate . Il ritrovamento è avvenuto da parte di alcuni tifosi, che tornavano appunto a riprendere le loro vetture dopo Lazio-Roma, finito 0-0.

Auto distrutte, ma nessun furto

Durante la partita, alcuni vandali hanno approfittato dell'assenza dei proprietari delle auto per distruggere i finestrini. La maggior parte dei danni sono avvenuti nei confronti di veicoli appartenenti ai tifosi della Lazio, i quali sono soliti parcheggiare nell'area di Corso Francia per arrivare agevolmente a piedi a Ponte Milvio e alla vicina Curva Nord. I fatti di ieri riportano alla mente i gravissimi atti di vandalismo messi in atto dai supporters romanisti durante l'arrivo all'aeroporto di Ciampino di Romelu Lukaku, con decine di vetture devastate.

Alcune foto e filmati registrati ieri al ritrovamento delle auto danneggiate hanno fatto velocemente il giro del web. Nessuna delle vetture sembra inoltre essere stata saccheggiata, poiché tra quelle presentate dai proprietari non risultano per ora denunce per furto.

Roma, a tutta velocità con la Mercedes: sfonda la vetrata del supermercato