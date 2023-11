Jannik Sinner: quanto costa la sua Alfa Romeo

Jannik Sinner non si ferma. Alle Atp Finals di Torino , l'italiano ha confitto per la prima volta Novak Djokovic, numero 1 del ranking mondiale, e ora si prepara ad incontrare Holger Rune nel prossimo turno. Trionfi e soddisfazioni sul campo da gioco, ma anche qualche momento di relax per godersi le sue passioni, una su tutte la sua amata Alfa Romeo Stelvio Q4.

Per la precisione, la Stelvio Q4 di Sinner presenta l'allestimento "Veloce". L'auto, con i suoi 469 cm di lunghezza, 190 cm di larghezza e 167 cm di altezza, raggiunge i 215 km/h e permette un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi. Per quanto riguarda il prezzo, è pari a 64.650 euro per la versione base con motore 4 cilindri a gasolio. Una passione nota quella del campione per la Casa del Biscione, con sua Stelvio e la sua Giulia lo accompagnano negli spostamenti per le partite e per i tornei e una partnership che va avanti da diversi anni ormai.

