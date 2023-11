Monica Bellucci, una diva con la passione per i motori

Monica Bellucci è una delle dive italiane contemporanee più amate. Seppur la sua carriera sia stata quasi esclusivamente all'estero, l'attrice è una delle nostre icone cinematografiche verso cui essere riconoscenti, soprattutto perché ha contribuito a portare il valore del nostro cinema al di fuori dello Stivale. Di recente l'abbiamo comunque vista in una produzione italiana, Diabolik, firmata dai Manetti Bros, nella quale interpreta l'affascinante Altea, partecipando anche alla 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma, dove ha sfilato sul red carpet in compagnia del regista Tim Burton, che ha scelto come suo compagno di vita.