Trova l'auto col fermo amministrativo: era moroso di un solo centesimo

Fa sorridere anche raccontarlo, ma quello che è successo nel comune di Cava, in provincia di Salerno, sembra davvero una barzelletta. Un cittadino ha visto la propria auto essere sottoposta al fermo amministrativo per il pagamento mancato del bollo per l'anno 2019/2020. Fin qui non sembrerebbe nulla di ingiusto, se non fosse che l'importo di morosità era di un solo centesimo.