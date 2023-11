Paura a Roma: vitello scappa in strada fra le auto

In pochissimi giorni due eventi con protagonisti degli animali hanno preoccupato i cittadini. Il primo è stato quello del leone a Ladispoli, battezzato Kimba, il quale era scappato dal circo da cui proveniva: un episodio che ha nuovamente acceso i riflettori e soprattutto le polemiche riguardo all'utilizzo degli animali nelle attività circensi. Il secondo, invece, riguarda la fuga di un vitello che nella giornata di ieri, 15 novembre, è stato visto girare per le strade di Vitinia , fra le auto.

Paura per il vitello

Il vitello dal manto marroncino, con due corna sviluppate e dalle già notevoli dimensioni, ha iniziato ad aggirarsi per le vie, tra le vetture parcheggiate, mentre altre gli passavano di fronte. L'animale è apparso subito molto spaventato, tanto che ad un certo punto ha iniziato a correre nel quartiere, suscitando timori per i residenti del quartiere, i quali hanno avvertito la Polizia della Capitale per segnalarne la presenza. Tempestivo l'intervento degli agenti del IX Gruppo di Roma Eur, seppur la localizzazione dell'animale non sia andata a buon fine. Alla fine, il vitello, presumibilmente fuggito da un allevamento, è stato recuperato e portato al sicuro.

