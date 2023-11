Tatuus Racing, 40 anni di trionfi da Michael Schumacher a Kimi Antonelli

Tatuus Racing, scuola di campioni

Tatuus Racing è un’italianissima realtà del panorama motoristico internazionale che dal 1980, anno della sua fondazione per mano di Artico Sandonà, ha svezzato e lanciato verso l’Olimpo dell’automobilismo diversi campioni del passato e del presente: da Michael Schumacher, vincitore nel 1988 della Formula König che vedeva al via vetture allestite da Tatuus, passando per il sette volte campione del Mondo F1 Lewis Hamilton e Max Verstappen, fresco vincitore del terzo titolo iridato al volante della Red Bull, senza dimenticare Kimi Raikkonen e gli attuali piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, solo per citarne alcuni. A questi vanno aggiunti nomi che adesso vincono nel WEC, come Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Brendon Hartley e Sebastien Buemi.

Dopo aver legato il proprio marchio a campionati come Formula Monza, Formula Alfa Boxer e Formula Renault dagli anni ’80 fino agli inizi del 2000, quello della Tatuus è stato un continuo crescendo di successi, e allo stato attuale sono 19 i campionati che utilizzano le monoposto made in Italy: dalle serie Formula 4 riconosciute FIA (tra cui Italia e appunto Spagna), fino alle Formula Regional (che nella serie europea ha visto svettare il pupillo Mercedes Andrea Kimi Antonelli) passando per USA-Road to Indy, Euro4, EuroCup-3, GB4, GB3 ed European Ultimate Cup. A questi campionati, a partire dal 2024, si aggiungeranno Formula 4 Nacam, Formula 4 Australia e Formula 4 Saudi Arabia, che utilizzeranno le più recenti e performanti F4 targate Tatuus, le monoposto T-421. Si tratta di una vettura di ultima generazione, dotata nella versione dedicata alla Formula 1 Academy di un kit aerodinamico che richiama nelle ali anteriori e posteriori le forme delle monoposto di F1. L’ideale per far crescere i giovani piloti che partono dalle serie propedeutiche sognando di arrivare nella classe regina dell’automobilismo.