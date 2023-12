Ferrari: la magia del light show che celebra l'essenza della Casa di Maranello

Negli stabilimenti di Maranello di Ferrari ieri, 4 dicembre, si è tenuto il light show , che secondo John Elkann , il Presidente, è stato “un viaggio attraverso luci, suoni e immagini che riflette l’essenza di ciò che siamo, celebra i nostri successi, e ci guida verso un futuro ancora più luminoso”. A fare da protagoniste delle proiezioni luminose, le quali hanno raccontato l'azienda Ferrari in cui operano più di 5.000 persone . Lo show è stato animato per oltre un chilometro lungo il viale Enzo Ferrari da immagini tridimensionali e architetture luminose create con più di 400 elementi tra teste mobili, proiettori, barre led ed effetti laser, sfruttando tecnologie di ultima generazione e a basso consumo energetico.

Lo spettacolo

Video di alcune delle automobili della Casa del Cavallino Rampante - dalla 125 S del '47 alle due 499P portate in trionfo lo scorso giugno dai vincitori della 24 Ore di Le Mans - sono state proiettate sull'arco di mattoni che si trova all'ingresso; l'ex torre della verniciatura, invece, si è tramutata in un grande schermo dominato dai valori che il Cavallino Rampante incarna da sempre: la Persona e il Team; Tradizione e Innovazione; Passione e Risultato.

Le creazioni successive hanno poi voluto ricordare alcuni episodi salienti dell’anno, mostrando anche i volti di tanti lavoratori che hanno dato il loro contributo a ogni anima di Ferrari: Racing, Sports Cars, Lifestyle. Il percorso ha proseguito poi idealmente verso il prossimo capitolo della storia di Ferrari: l ’e-building, che sarà inaugurato il prossimo giugno, è stato illuminato al centro della nuova area di 100.000 mq in fase di costruzione.

John Elkann ha detto che “tradizione e innovazione sono sempre stati valori chiave per noi di Ferrari. La nostra tradizione, di cui siamo orgogliosi, è alla base di ciò che continuiamo a costruire con coraggio e in modi inaspettati. Questo speciale light show è dedicato agli uomini e alle donne di Ferrari che rendono possibile lo straordinario, e alla nostra famiglia Ferrari presente in tutto il mondo che rende unica la nostra società”.

