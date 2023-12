Lazio e Bologna mettono i baffi per Movember con una Lamborghini speciale

Automobili Lamborghini ha contribuito per il terzo anno consecutivo al movimento Movember, che si impegna a livello mondiale nella sensibilizzazione e nella raccolta fondi per la cura di patologie maschili, come il tumore alla prostata, il tumore ai testicoli e molto altro. Durante il mese di novembre, concessionari e clienti Lamborghini hanno organizzato raduni chiamati "Bull Run", caratterizzati dalle caratteristiche auto decorate con baffi adesivi a sostegno all'iniziativa. A sostegno di questa importante iniziativa però non c'è solo il mondo dell'automotive ma anche quello della Serie A.