Una BMW "da Champions" per Mario Gila: ma quanto sarà costata?

La Lazio conquista con un turno d'anticipo il pass per gli ottavi di Champions League battendo il Celtic allo Stadio Olimpico e per festeggiare la vittoria Maurizio Sarri ha deciso di concedere un giorno di riposo ai suoi uomini. C'è chi ha scelto di godersi un po' di relax a casa con la famiglia e chi, come Mario Gila , titolare nella sfida contro gli scozzesi, ha voluto farsi un regalo: una lussuosissima (e per nulla sobria) BMW M8 Competition nera opaca.

Personalizzazione estrema

Per lo spagnolo, quella contro il Celtic non è stata solo una vittoria fondamentale per il proseguo della Lazio in Europa, ma anche un tassello importantissimo nella sua carriera. Il 23enne ha infatti esordito in Champions, realizzando di fatto il sogno che ogni giovane calciatore porta nel cuore fin da piccolo. E quale migliore pccasione per concedersi uno sfizio? Più che uno sfizio, una BMW M8 Competition è un super regalo: l'auto è stata acquistata dall'azienda romana Tittarelli Custom, che realizza esemplari su richiesta e super personalizzati per i suoi clienti. Solo pochi mesi fa, lo stesso rivenditore aveva creato una scintillante e super glitterata Smart silver e pink per lady Immobile.

Il prezzo da capogiro

Ma quanto sarà costata la BMW del difensore laziale? Già di per sé il modello è costosissimo: si parte da una base di circa 190mila euro, per il bolide tedesco che, equipaggiato con un motore benzina High-Performance M TwinPower Turbo da 8 cilindri e 625 CV, riesce a scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi e raggiungere una velocità massima di 250 km/h. Se ci si aggiungono poi tutte le altre modifiche richieste all'azienda di custom, il prezzo raggiunto supererà sicuramente i 200mila euro.

Felipe Anderson, quanta eleganza sulla nuova Volkswagen ID.5