Che botta! Peugeot si schianta contro un'auto dei Carabinieri e la fa ribaltare

La dinamica

La scena è stata ripresa da un video che ha iniziato a circolare sul web. Ad essere rimasti incastrati nell'auto due Carabinieri, i quali in un primo momento non sono stati neppure soccorsi. Alcune vetture sono infatti passate lì vicino senza fermarsi, proseguendo per la loro strada in totale indifferenza. Solo pochi minuti dopo alcuni passanti si sono adoperati per liberare i due militari nel frattempo intrappolati nell'abitacolo. Entrambi sono poi stati trasportati all'ospedale San Raffaele per alcuni accertamenti. Intanto, i Carabinieri hanno avviato dei controlli per stabilire a quale velocità viaggiava la Peugeot 3008.

