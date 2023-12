Valentino Rossi ottiene il secondo posto alla 12 Ore del Golfo: "Fantastico"

ROMA - La leggenda del motociclismo Valentino Rossi da un paio di anni ha deciso di dedicarsi alle quattro ruote e, anche in questo campo, sta ottenendo degli ottimi risultati. L'ultimo in ordine di tempo è il secondo posto conquistato alla 12 Ore del Golfo a bordo della WRT, insieme ai suoi compagni di squadra Nick Yelloly e Dries Vanthoor. Nonostante un'ottima gara disputata in testa per diverso tempo, la squadra del pilota italiano è stata costretta ad arrendersi alla Mercedes di Engel, Stolz e Grenier anche a causa di un piccolo problema meccanico.