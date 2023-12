Per chi ama il mondo del pugilato, conoscerà di certo George Foreman, vera e propria leggenda nel suo campo che fu, nella sua lunga carriera, ben due volte campione del mondo dei pesi massimi. Come ogni sportivo che si rispetti, anche Big George, così soprannominato nel corso del tempo, ama le automobili, tanto da aver messo in piedi negli anni una stupefacente collezione. Che ora, aprite bene le orecchie, è all'asta! Ma quali sono le vetture in vendita? Scopriamole.