Che flop l'asta della Lamborghini di "The Wolf of Wall Street"

Lo scorso novembre, al Gran Premio di Abu Dhabi di F.1, mentre si chiudeva una stagione caratterizzata dal dominio della Red Bull e di Max Verstappen, la curiosità di molti appassionati era rivolta a una Lamborghini Countach 25th Anniversary protagonista di un' asta a Yas Marina. Non era una Countach qualsiasi, bensì quella protagonista assieme a Leonardo Di Caprio in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese. Gli organizzatori avevano pronosticato un prezzo di vendita di oltre 1,5 milione di euro: ma l'evento si è rivelato un flop.

Una vera Lamborghini con... veri danni

In The Wolf of Wall Street c'è una scena divenuta cult nel corso degli anni. È quella in cui Jordan Belfort (Di Caprio), sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, arranca rovinosamente verso la sua Countach, si mette al volante e non si accorge di averla distrutta durante la guida. Scorsese, per ottenere maggior realismo, decise di non utilizzare una replica, bensì una vera Countach 25th Anniversary, uno dei soli 658 esemplari costruiti dalla Casa del Toro per festeggiare i primi 25 anni del Marchio. Inoltre, oltre ai danni subiti durante la scena, Scorsese ha deciso di far speronare l'auto da un'altra vettura e in seguito di farla scontrare con il rimorchio di un camion così da farla apparire distrutta come appare nel film.

Tutti la conoscono, nessuno la vuole

Insomma, una Lamborghini più rara che mai. E così, la casa di produzione di The Wolf of Wall Street, consapevole che questa macchina potesse essere appetita da molti collezionisti, ha deciso di batterla all'asta durante la corsa ad Abu Dhabi, ipotizzando una cifra di almeno 1,5 milioni di euro, se non oltre. Peccato però che le offerte siano state decisamente inferiori rispetto a tale cifra. Evidentemente l'auto era talmente danneggiata e impossibile da guidare che nessun facoltoso appassionato ha pensato di poter investire così tanto denaro.

