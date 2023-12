Vacanze di Natale e l'intramontabile Innocenti Mini di Jerry Calà

Quest'anno sono tante le ricorrenze cinematografiche e gli anniversari dei film. Il 2023 è stato un anno molto pieno, in cui molte pellicole che hanno fatto la storia del cinema hanno spento le candeline tonde. Dal ventennale di Kill Bill di Quentin Tarantino, ai sessant'anni di Otto e mezzo di Fellini, passando per il Gattopardo di Luchino Visconti e finendo con i quarant'anni di un film natalizio che tanto ha tenuto compagnia le famiglie italiane negli anni Ottanta. Parliamo ovviamente di Vacanze di Natale , il cinepanettone firmato da Carlo Vanzina che vede fra i protagonisti Jerry Calà nei panni di Billo Damasco.

Una pellicola che dipingeva l'Italia del periodo, le sue abitudini, i suoi vizi, la sua mentalità, facendone un ritratto fra l'amaro e l'ironico. E che presenta una serie di scene diventate iconiche nel tempo, una fra questi l'arrivo di Billo Damasco all'Hotel Posta di Cortina d'Ampezzo con la sua auto rossa. Ed è proprio l'auto che per i quarant'anni di Vacanze di Natale vogliamo ricordare: la Innocenti Mini De Tomaso. Che, se vogliamo proprio dirla tutta, rappresentava l'Italia degli anni '80, una vettura semplice ma efficace e funzionale per entrare a far parte della storia.