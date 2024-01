La sfavillante Cadillac di Elvis Presley è in vendita a un prezzo stracciato

Mentre la casa d'aste Bring a Trailer mette in vendita la prestigiosissima Porsche 911 di Ewan McGragor, sul sito di Mecum Auction comprare un altro modello dal valore enorme: si tratta di una Cadillac Seville, appartenuta ad Elvis Presley e acquistata nel 1976, solo un anno prima della sua morte. Quell'anno durante una vacanza in Colorado, il "re del rock" per proteggersi dai fan assunse agenti della Polizia locale e li ringraziò regalandogli alcune sue automobili, tra cui questa.