Altro che flop! Venduta la Lambo di The Wolf of Wall Street per più di 1 milione e mezzo

Più di un mese fa, vi avevamo parlato dell'allettante asta della Lamborghini Countach 25th Anniversary , bolide protagonista insieme a Leonardo Di Caprio dell'oramai film di culto The Wolf of Wall Street, con la regia di uno dei grandi cineasti della nostra era Martin Scorsese .

Sempre in quella occasione, gli organizzatori avevano pronosticato un prezzo di vendita di oltre 1,5 milione di euro, anche se secondo alcune voci l'evento sembrava essersi rivelato un flop in quanto le offerte erano state più basse di quanto ci si aspettasse. In realtà, alla fine, l'incanto è stato un gran successo: la Lambo dalla livrea bianca è stata battuta all'asta da RM Sotheby's per 1.655.000 dollari, pari a 1.515.318 euro.

Un piccolo gioiello

L'auto venduta è una delle 12 Lamborghini Countach 25° Anniversario approdate negli States, ed è quella che nel lungometraggio del 2013 (quest'anno ha anche spento venti candeline!) non ha subito danni. Sì, perché dello stesso modello erano presenti due vetture, una di queste danneggiata di parecchio sul set, in particolare nell'iconica scena in cui un Belfast drogato e furioso interpretato da Di Caprio si trascina nella Lamborghini e tenta di fuggire nella notte, fino a schiantarsi ripetutamente. La Countach 25° Anniversario monta un V12 5.2 aspirato da 455 CV e, per chi volesse un'ulteriore chicca, durante le riprese è stata guidata proprio dal suo proprietario. Era davvero impossibile lasciarsela scappare!

Vendono 7 Aston Martin di 7 colori diversi: ma l'asta è un flop!