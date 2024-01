Fleximan colpisce ancora: ottavo autovelox distrutto, i social lo elogiano

Otto autovelox abbattuti dalla metà del 2023: le "gesta" dell'ormai noto Fleximan continuano e sui social ottengono centinaia di approvazioni da parte degli utenti. L'ultimo dispositivo distrutto è stato trovato mercoledì 3 gennaio nel comune di Rosolina, a Rovigo , zona in cui agisce (e forse abita) indisturbato il vandalo.

I dubbi sui tanti autovelox italiani

Se da una parte i guai causati da Fleximan stanno ottenendo solo parole di protesta da parte degli amministratori locali, dall'altra parte automobilisti e residenti stanchi delle eccessive multe inflitte dagli autovelox lo elogiano. Parole dure sono arrivate da parte di Mirco Gennari, del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, che sottolinea come le stesse amministrazioni spesso con la scusa della sicurezza stradale disseminino autovelox ovunque per fare cassa. "Tanta approvazione popolare serva a far riflettere certi amministrazioni sull'uso e l'abuso di determinati strumenti, nonché sul giusto impiego della polizia locale, che merita di meglio che essere relegata al ruolo di esattore", ha dichiarato.

Gli otto dispositivi distrutti

Come già accertato, sono otto gli autovelox distrutti dall'ignoto individuo: il primo a Bosaro sulla Statale 16, il secondo a Giacciano con Baruchella. Il 19 luglio, Fleximan ha nuovamente colpito a Bosaro, per poi passare a Mazzorno Sinistro ancora a Giacciano con Baruchella. La notte di Natale ha fatto "gli straordinari", colpendo sia a Corbola che a Taglio di Po.

