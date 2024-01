Gli ritirano la patente, poi il lampo di genio: inventa la denuncia di smarrimento

A Tione, in provincia di Trento, un individuo è stato fermato dutrante un controllo da parte delle Forze dell'Ordine, è risultato essere privo di patente, nonostante avesse il foglio di segnalazione di smarrimento effettuata ai Carabinieri. In realtà, l'uomo non aveva perso il documento di guida, ma gli era stata ritirata tempo prima.