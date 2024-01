Hyundai Supernal presenta il suo e-VTOL: ecco l'S-A2

Il CES di Las Vegas è sempre una vetrina entusiasmante per scoprire le ultime novità in tema di tecnologia. In questo contesto, la divisione aerospaziale di Hyundai, Supernal, ha presentato il secondo concept della sua serie di veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), l'S-A2. L'obiettivo è di entrare sul mercato nel 2028.

Derivato dall'S-A1, l'S-A2 è dotato di otto eliche basculanti e può raggiungere una velocità di crociera di 193 km/h e un'altitudine di 457 metri, proponendosi inizialmente per viaggi brevi da 40 a 64 km, ideali per gli ambienti urbani. Per garantire un'esperienza di volo silenziosa, Hyundai ha progettato l'S-A2 con rotori che generano solamente 65 dB in fase di decollo e 45 dB in fase di crociera, tanto quanto il rumore di una lavastoviglie.

Da Fiumicino a Roma sul taxi volante: pronti a viaggiare col Volocopter L'importanza dei vertiport La cabina dispone di quattro sedili per passeggeri realizzati con materiali di grado aeronautico per massimizzare la sicurezza e l'assorbimento dell'energia. Nonostante l'S-A2 sia concepito per il trasporto aereo, Supernal ci tiene a sottolineare l'importanza dei vertiport come luoghi chiave per decollo e atterraggio. I vertiport saranno punti cruciali per l'efficienza del servizio, consentendo ai passeggeri di essere prelevati e lasciati prima di proseguire verso la loro destinazione finale. Supernal ha allestito una simulazione di volo nel parcheggio Diamond del Las Vegas Convention Center al CES, offrendo ai partecipanti un assaggio di come questa tecnologia rivoluzionerà il trasporto urbano. Supernal è ora in fase di perfezionamento del concept S-A2, puntando alla certificazione conforme agli standard di volo globali. La società mira a integrare elementi come interni modulari e pacchi batteria rimovibili, una volta che la tecnologia sarà pronta. Hyundai Kona, il salto avanti. Design, qualità, motori: è show

