Il parcheggio subacqueo delle bici: cosa si nasconde sotto i canali di Amsterdam

Amsterdam è chiamata la "Venezia del Nord", per via dei suoi numerosi canali. La Capitale dei Paesi Bassi è nota anche per l'abitudine dei suoi cittadini di utilizzare biciclette piuttosto che le automobili, scelta green che ha portato al giorno d'oggi ben 881mila bici per le strade della città. Per fronteggiare la crescente difficoltà nel trovare spazio per parcheggiarle è stato realizzato un mega-parcheggio subacqueo, l'IJ Boulevard, il cui progetto è iniziato nel 2019, invisibile dall'esterno, di fronte alla Centraal Station.