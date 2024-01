Lady Grealish, fidanzata e autista: è lei al volante dell’Aston Martin DBX

Il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi per Jack Grealish, 28enne stella del Manchester City, dopo il furto nella sua villa mentre lui era in trasferta contro l’Everton e la sua famiglia in casa, costretta a premere un pulsante antipanico dopo aver sentito dei rumori. Archiviato il furto, Grealish è tornato alla vita di sempre, con i suoi allenamenti quotidiani, ai quali pare essere accompagnato da un conducente speciale, la sua storia fidanzata Sasha Attwood. La coppia infatti è stata pizzicata a bordo di una nuovissima Aston Martin DBX, e al volante c’era proprio la bella Sasha.