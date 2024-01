Grealish e il racconto del trauma della rapina: “Un momento terrificante”

Jack Grealish sta elaborando ciò il raid ai danni della sua villa mentre era in campo in trasferta contro l' Everton con il suo Manchester City . La famiglia della ventottenne stella inglese è stata costretta a premere un pulsante antipanico dopo aver sentito dei rumori: casa svaligiata, tanta paura.

Grealish, il posto su Instagram dopo il furto con scasso

Grealish ha scritto su Instagram: “Non riesco a spiegare quanto sono devastato per il furto con scasso avvenuto a casa mia pochi giorni fa. La mia famiglia significa molto per me e niente è più importante che garantire la loro sicurezza. Questa è stata un’esperienza traumatica per tutti noi, sono così grato che nessuno sia rimasto ferito. Ho avuto così tante esperienze e risultati straordinari negli ultimi dodici mesi, ma a dire il vero, l'anno migliore della mia vita nel calcio ora non mi sembra qualcosa che posso festeggiare. Le persone che commettono questi terribili crimini non hanno idea del danno che causano alla vita delle persone. Spero che vengano ritrovati e assicurati alla giustizia in modo che nessun’altra famiglia debba passare quello che abbiamo passato noi. Apprezzo i messaggi di tutti e il sostegno dei miei amici, compagni di squadra e del club. Su una nota più positiva, vorrei ringraziare tutti per il loro supporto durante lo scorso anno, auguro a voi e alle vostre famiglie un felice 2024".

Grealish, svaligiata la villa da 5,6 milioni di sterline

I fatti sono ormai ampiamente noti. Una decina di parenti di Grealish e lasua fidanzata Sasha Attwood erano a casa a guardare Grealish in azione il 27 dicembre quando si è verificata la terrificante vicenda che li ha lasciati scossi. I ladri sono riusciti a entrare nella proprietà di Grealish da 5,6 milioni di sterline nonostante la sicurezza e la recinzione perimetrale intorno alla sua casa. Sul posto si sono subito precipitati gli agenti temendo una situazione con ostaggi, è arrivato un elicottero della polizia per monitorare la zona. A soli tre giorni dalla terrificante vicenda Pep Guardiola ha deciso di schierare Grealish contro lo Sheffield United all'Etihad (2-0).