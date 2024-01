Roma, De Rossi arriva a Trigoria: che ingresso sulla Lamborghini Urus!

In poche ore a Trigoria è accaduto di tutto: José Mourinho saluta la Roma e al suo posto subentra sulla panchina giallorossa Daniele De Rossi , storica bandiera del club. L'ex calciatore, dopo 18 anni con la Lupa sul petto, a quasi 5 anni di distanza torna nella Capitale dopo una breve parentesi al Boca Juniors e alla Spal come tecnico. Durante tutti questi anni, il centrocampista non ha mai nascosto la sua passione per i motori , facendosi vedere sia in strada che sui social a bordo di auto di lusso ma anche di citycar. Al centro sportivo giallorosso è appena arrivato a bordo di un'affascinante Lamborghini Urus di colore amaranto dal valore di circa 227mila euro.

Esonero José Mourinho: quando girava a Trigoria in Vespa

A Buenos Aires tra DS7 e 500X

Durante il periodo vissuto in Argentina tra il 2019 e il 2020, De Rossi aveva già sfoggiato per le vie di Buenos Aires una Lamborghini Urus. Dotata di un motore da 4,0 litri e 8 cilindri turbocompresso, eroga un impressionante spunto di 650 CV. Quello della Casa del Toro però non era l'unico Suv nel suo garage quando vestiva la maglia del Boca Joniors: il calciatore italiano e la sua famiglia erano stati visti tra le affollate strade della città a bordo di un'elegante DS7 Crossback della Citroen, messa a disposizione dal club, con interni in pelle, un display HD da 12 pollici, navigatore e sistema multimediale Android. Il modello ha un prezzo di circa 42mila euro.

L'ex capitano della Roma però aveva deciso di rimanere "fedele" all'Italia e quindi aveva scelto poi di cambiare la DS7 Crossback con Fiat 500 X. La Fiat 500X, simbolo di stile italiano, incarna anche oggi perfettamente lo spirito che De Rossi aveva deciso di portare con sé nelle strade argentine. La sua scelta, immortalata su Instagram dall'account social argentino della Fiat, sottolineava il legame indissolubile tra il calciatore e la sua terra, dimostrando che, anche a migliaia di chilometri di distanza, la sua italianità rimane fortissima.

La Smart rubata a Roma

Non è un segreto però che l'auto migliore per muoversi tra le mille strade trafficate della Capitale è la Smart. Esattamente come Francesco Totti, anche De Rossi aveva una Smart che però gli è stata rubata nel dicembre 2014. L'anno successivo infatti i Carabinieri erano riusciti a sgominare una banda criminale di 5 ladri specializzata nei furti di auto, con una particolare predilezione per gli esemplari Smart. E una di queste citycar ritrovate era proprio quella del romanista.