Esonero Mourinho, terremoto Roma: segui la giornata in diretta

Incredibile. La Roma ha comunicato questa mattina l'esonero di José Mourinho e di tutto il suo staff. Sotto choc i tifosi: che la situazione fosse seria, visto anche l'arrivo di Dan Friedkin a Roma oggi, era chiaro. Ma che Mou fosse esonerato così di colpo era difficile da prevedere. Ancora non si sa il nome del suo successore.

10:46

Dan Friedkin ha comunicato la scelta direttamente a Mou, il ruolo defilato della Ceo Souloukou

Dan Friedkin ha comunicato direttamente a Mourinho la sua decisione. Defilati, come logico, il gm Tiago Pinto, che tra due settimane lascerà Trigoria, e la Ceo Lina Souloukou

10:35

Rosella Sensi: "Sono basita"

Rosella Sensi, ex presidente della Roma, ha commentato a caldo la decisione dell'esonero di Mourinho: "Non so davvero che dire, sono basita. Ci sono rimasta così, ci devo ancora riflettere"

10:26

La previsione di Zazzaroni a ottobre: "Mourinho non finirà la stagione"

Lo scorso ottobre Ivan Zazzaroni aveva detto: "Mourinho non finirà la stagione".

10:20

Roma, allenamento spostato al pomeriggio

Allenamento spostato al pomeriggio, in modo che la proprietà abbia la possibilità di organizzare tutto con il nuovo allenatore. Al 99% sarà Daniele De Rossi

10:11

De Rossi in pole per la panchina della Roma

Sembra essere Daniele De Rossi il nome per la panchina della Roma. A questo punto, salvo sorprese, manca solo l'ufficialità

10:09

Come si è arrivati all'esonero di Mourinho: tutti i retroscena

Come si è arrivato all'esonero di Mourinho? Dan Friedkin è sbarcato ieri a Roma e ha deciso: QUI TUTTI I RETROSCENA