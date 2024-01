Roma, niente Soyuncu: "Firmerà per il Fenerbahce"

ROMA - Caglar Soyuncu pronto a firmare per il Fenerbahce. Secondo quanto riporta il sito Fanatik il difensore dell’Atletico Madrid sarebbe atteso a Istanbul in serata: affare in prestito praticamente già definito. Il club turno, scatenato sul mercato dopo gli arrivi di Bonucci e Krunic, chiuderebbe così un altro colpo. Battuta la concorrenza di Roma e Porto. Il difensore 27enne, che ha trovato poco spazio in Spagna, riparte dalla Turchia. Nel suo paese ha già vestito la maglia dell’Altinordu Spor Kulubu prima del passaggio al Friburgo e al Leicester. La Roma, alle prese nelle ultime ore con la faccenda di Mourinho e l’arrivo di De Rossi, non ha affondato il colpo. A Trigoria resta in ballo anche al questione ds e la lista dei calciatori in Serie A (25) già al completo. Per comprare un difensore serve vendere.