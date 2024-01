Mourinho l'amore per la Roma fino alla fine: ecco la foto sul suo telefono

ROMA - Sguardo teso per José Mourinho al momento di lasciare Trigoria dopo il clamoroso esonero deciso dalla Roma, probabilmente deluso da quella che Fabio Capello ha definito "una mancanza di rispetto nei suoi confronti da parte dei Friedkin" ma al tempo stesso commosso dai tifosi giallorossi che si è fermato a salutare. Un amore divenuto presto viscerale quello tra lo 'Special One' e i colori giallorossi, come dimostra l'immagine scattata dai fotografi al suo telefono mentre era seduto sul lato passeggero dell'auto che lo conduceva lontano dal centro sportivo 'Fulvio Bernardini'.