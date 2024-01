De Rossi e la profezia di Paredes: "Sarai il mio allenatore"

ROMA - Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Roma, che lo ha scelto per sostituire José Mourinho dopo il clamoroso esonero deciso dal club. Uno scenario 'profetizzato' qualche mese fa da Leandro Paredes, probabilmente convinto che si sarebbe però materializzato in un futuro più lontano. Un legame speciale quello tra l'ex capitano giallorosso e l'argentino campione del mondo, che come De Rossi gioca a centrocampo con la 'sua' maglia numero 16 (scelta in estate dopo avergli chiesto il 'permesso') e con l'ex compagno di squadra ha in comune anche un passato nel Boca Juniors.