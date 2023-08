Roma, Paredes sceglie la 16 di De Rossi e svela un retroscena

Paredes sceglie la 16 di De Rossi: il retroscena

"Non vedo l'ora di cominciare qui con voi, con una maglia unica e un numero speciale", le parole di Paredes che nel video del suo annuncio mostra la sua scelta: la 16 di Daniele De Rossi. Una grossa responsabilità per l'argentino, che in un altro video pubblicato sui canali ufficiali della Roma ha spiegato i motivi e svelato alcuni dettagli: "Non mi sarei mai permesso senza l'autorizzazione di Daniele (De Rossi). È stato lui a mandarmi un messaggio, dicendomi che per lui sarebbe un piacere vedermi con quella maglia. Sarà un onore, ho un grandissimo rispetto per lui per come mi ha trattato dentro e fuori dal campo, approfitto per ringraziarlo di nuovo". Un forte legame quello tra l'argentino e De Rossi, che condividono anche un legame con il Boca Juniors, dove Paredes è cresciuto mentre l'azzurro ci ha concluso la sua carriera.