Paredes, ufficiale il ritorno alla Roma: l'annuncio

ROMA - Leandro Paredes è ufficialmente un giocatore della Roma . Va a prendere il posto di Matic nello schacchiere di Mourinho. L'argentino, un ex giallorosso, è arrivato a titolo definitivo dal Psg in cambio di 2.5 milioni di euro più bonus. Ha firmato un contratto fino al 2025, valido per le prossime due stagioni.

Paredes alla Roma, l'emozione e i tifosi

“Tornare a Roma è sempre un’emozione, farlo per giocare con la maglia della Roma lo è ancora di più. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza che mi hanno riservato e la società per avermi riportato nel Club che mi ha lanciato in Europa: lo scorso anno ho vissuto una gioia immensa con il Mondiale, ora voglio continuare a vincere e sono convinto di poterlo fare con questa squadra”, ha detto Paredes dopo la firma che è un amico di Dybala. Nell'ultimo anno ha giocato in prestito alla Juventus. Contento del colpo anche Tiago Pinto: “Appena ha saputo del nostro interessamento, Leandro ci ha fatto capire che il suo obiettivo era tornare alla Roma: questa sua volontà così forte ci ha reso ancora più convinti di riportarlo in giallorosso e oggi siamo felici di poterlo rivedere con la maglia della Roma addosso. Dalla sua prima avventura ha maturato un’esperienza internazionale che, abbinata alla conoscenza del calcio italiano e alle sue qualità tecniche, siamo sicuri che risulterà preziosa e renderà il nostro gruppo più forte".

Paredes, il saluto del Psg

Anche il Psg ha comunicato ufficialmente la cessione di Paredes alla Roma: “Dopo aver trascorso una stagione in prestito alla Juventus, Leandro Paredes è passato a titolo definitivo alla Roma. Il Psg augura a Leandro ogni successo con i suoi nuovi colori".