Terremoto Roma, il retroscena sull'esonero di Mourinho: la decisione presa nella notte

La decisione dei Friedkin è maturata nella notte, dopo lo sbarco del presidente Dan in città. Il patron ha cenato con il figlio Ryan, che non era andato a Milano ma si era confrontato con la Ceo, Lina Souloukou. Lì si è deciso il destino dell'allenatore, in parallelo all'accordo con il successore che sarà annunciato a breve insieme al direttore sportivo. Una situazione surreale, quella in cui si è infilata la Roma, nona in classifica dopo il ko di San Siro ma ancora in corsa per l'obiettivo Champions e in Europa League.