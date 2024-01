Roma, Mourinho rompe il silenzio: il messaggio sui social dopo l'esonero

Mourinho rompe il silenzio: l'allenatore portoghese ha pubblicato un messaggio sui social. L'estrema sintesi del suo percorso nella Roma nel giorno dell'esonero: "Sudore, sangue, lacrime, allegria, tristezza, amoR, fratelli, storia, cuore, eternità" ha scritto lo Special One provando a elencare tutto ciò che è stata la sua intensa esperienza in giallorosso. A corredo delle parole, secche e pregne di significato, un video per ripercorrere le tappe della sua appassionata esperienza nella Roma. In sottofondo una canzone di Andrea Bocelli: Nelle tue mani (Now We Are Free).