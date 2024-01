Mourinho lascia Trigoria e si ferma a parlare: il messaggio ai tifosi VIDEO

Mourinho ha lasciato Trigoria alle 13 circa dopo l’esonero arrivato questa mattina poco dopo la Roma. A bordo di una macchina nera, con una felpa bianca al collo, Mourinho si è fermato per salutare e scattare selfie con i tifosi. Per lui solo ringraziamenti, incitamenti e il coro che gli cantavano allo stadio. Mourinho ha risposto ai tifosi che lo ringraziavano dicendo “Grazie a voi per questi due anni”. Lo Special One non è riuscito a nascondere l’enorme delusione, dipinta sul suo volto, ma è stato comunque disponibile ad un ultimo incontro con i tifosi della Roma, che ha sempre elogiato.