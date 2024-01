Scatta il flash dell'autovelox, ma il soggetto fotografato è inaspettato!

Un volo "oltre il limite"

L'immagine, diffusa dalla Polizia della città, mostra un uccello ad ali spiegate, che sfreccia a 38 chilometri all'ora, 8 in più dei limiti imposti. Il post social pubblicato dalle Forze dell'Ordine ha scatenato gli utenti, che se la ridono e commentano in modo ironico "l'uccello-trasgressore": "Verso il fine settimana a tutto gas, come questo rapace recentemente sulla Herzogenmühlestrasse", ha scritto la Polizia, chiedendo anche aiuto agli esperti per capire di che uccello si tratti. La teoria più accreditata afferma che quella fotografata sia una poiana comune, in grado di raggiungere la velocità di 45 chilometri orari. Di qualunque specie si tratti comunque una cosa è certa: stavolta la multa per eccesso di velocità sarà risparmiata.

