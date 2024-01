Parcheggia e va a pagare il ticket: gli fanno la multa dopo soli 3 minuti

A chi non è capitato di parcheggiare l'auto in uno spazio a pagamento, dirigersi verso il parchimetro per fare il biglietto e nel tragitto pensare: "E se mi multassero proprio ora?". Il fatto è accaduto nella realtà ad una povera studentessa di Mestre , che si è ritrovata la sanzione appoggiata sul parabrezza dopo soli 3 minuti da quando si era allontanata dalla vettura per pagare il ticket.

Cosa dice la Legge in questo caso?

In realtà la legge non stabilisce un tempo minimo che l'ausiliario del traffico è tenuto ad attendere prima di fare la multa. Il che significa che il verbalizzante dovrà quindi attendere quel tempo necessario affinché una personapossa raggiungere il più vicino parchimetro e munirsi del ticket. Per questo motivo, una multa fatta dopo pochi istanti potrebbe considerarsi illegittima, con la possibilità di fare ricorso se si dovesse verificare il caso. La legge non dispone inoltre alcuna distanza massima tra un parchimetro e l'altro, non citando neanche un raggio minimo di strada che l'automobilista è tenuto a percorrere a piedi per trovare un dispositivo funzionante.

Il caso della studentessa

L'episodio risale al 30 dicembre scorso, quando la giovane ha effettuato il pagamento per la sosta presso il parcheggio. Seppure la distanza tra la macchinetta per il pagamento e il suo veicolo fosse breve, gli ausiliari del traffico le hanno fatto una multa, la quale poteva essere contestata ma non annullata.

La studentessa ha cercato di presentare reclamo attraverso il link fornito da Avm, ma il link fornito non si è aperto, determinando la scadenza dei termini per la contestazione. Avm afferma che il link funzionava correttamente e che la multa è giustificata poiché l'auto era parcheggiata vicino a un parcometro, l'Adico sostiene invece che il comportamento degli ausiliari del traffico è inaccettabile e denuncia un precedente di comportamenti simili.

Intanto, le prove a favore della studentessa sembrano schiaccianti, poiché tra la stampa dello scontrino e il verbale sono trascorsi soltanto tre minuti, come evidenziato dagli orari riportati in entrambi i documenti. Purtroppo però, la sfortunata ragazza, sarà costretta a pagare l'ingiusta sanzione.

