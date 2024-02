Haaland mette benzina alla Rolls-Royce: ma quanto avrà speso?

L'attaccante del Manchester City Erling Haaland è stato pizzicato a un distributore di benzina insieme alla sua ragazza Isabel Johansen. Niente di strano, anche i calciatori come i "comuni mortali" devono fare rifornimento, se non fosse che l'auto con cui si è presentato alla stazione di servizio è una Rolls-Royce Cullinan bianca del valore di circa 400mila euro .

Castellanos, l'argentino sceglie la spagnola: eccolo con la nuova Cupra

Ma quanto avrà speso Haaland?

Il calciatore è sceso dall'auto sfoggiando una tuta da ginnastica color crema, mentre la compagna ha optato per un look più sobrio con jeans blu, top nero e un tocco di classe dato dalle Air Jordan 1 bianche e nere. I due si sono fermati per una breve sosta nel bar del distributore, poi hanno iniziato a fare rifornimento all'auto.

Considerando il motore, un V12 bi-turbo, con 6.749 cc di cilindrata ed una potenza di 571 CV di potenza e il serbatoio da 90 litri, la cifra spesa dalla coppia dovrebbe essere altissima. Con il costo medio della benzina nel Cheshire a 1,34 sterline al litro (1,57 euro/l), i due avrebbero sborsato quasi 120 sterline (circa 140 euro) per un pieno di carburante.

Auto è anche su YouTube, iscriviti e attiva la campanella