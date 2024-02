Hamsik verso Napoli? L'indizio social con la sua Mustang

Marek Hamsik torna al Napoli? L'idea sta facendo impazzire i tifosi partenopei, che sognano di poter rivere allo Stadio Maradona l'ex giocatore slovacco. Ancora non c'è nessuna conferma ma un ritorno di "Marekiaro", come viene chiamato dai supporters azzurri, potrebbe essere sotto un incarico dirigenziale all'indomani di un imminente esonero di Mazzarri. La sua carriera da centrocampista è terminata nel 2023, ma una classica passione da calciatore non è assolutamente svanita: le auto di lusso.