Napoli, Mazzarri verso l'esonero diretta: Calzona in arrivo, segui la giornata LIVE

14:37

De Laurentiis è rientrato in Hotel

Dopo circa quaranta minuti, De Laurentiis è rientrato all'Hotel Britannique che quindi non ha fatto tappa a Castel Volturno

14:32

Hamsik riflette, c'è l'idea Bonomi come vice di Calzona

Sono momenti concitati in casa Napoli. L'esonero di Mazzarri è ormai vicinissimo, con i legali di Calzona che stanno discutendo con il club di De Laurentiis in vista di un possibile accordo. Per quanto riguarda lo staff tecnico, Hamsik sta riflettendo sul possibile ritorno in azzurro da vice, ma potrebbe rifiutare per non lasciare l'Academy in Slovacchia. Spunta l'idea Simone Bonomi, già secondo di Calzona nella nazionale slovacca. Passi in avanti anche per il preparatore atletico Sinatti.

14:18

Ferrarese: "Calzona può migliorare il Napoli"

Intervistato da "Si Gonfia la Rete" su Radio Crc, Claudio Ferrarese ha parlato di Calzona. L'ex Napoli ha conosciuto il tecnico quando vestiva la maglia del Verona nella stagione 2007/2008, con Calzona che era il vice di Sarri: "Calzona potrebbe allenare il Napoli, ho avuto il piacere di lavorare con lui che è una persona seria e preparata. Non ero molto contento quando De Laurentiis prese Mazzarri, una svolta adesso bisogna darla e Calzona potrebbe essere una buona soluzione. Poi, non so che impatto può avere, ma di certo può dare una mano a questa squadra che sta passando un momentaccio. Sarri si metteva spesso da parte e faceva lavorare Calzona, i due erano in grande sintonia. Anche con i ragazzi ha sempre avuto un buon rapporto. Calzona è una persona intelligente e sono convinto che saprà cosa fare per migliorare subito la squadra. Poi è chiaro che il lavoro non può essere perfetto perchè non avrà il tempo di preparare i suoi come vuole, ma lui è un uomo di campo".

14:10

Due esoneri in un anno? Un inedito per De Laurentiis

Il possibile esonero di Mazzarri sarebbe un unicum nella ventennale esperienza di De Laurentiis da presidente del Napoli. Il massimo dirigente azzurro non ha mai esonerato prima d'ora due allenatori nel corso di una stagione

13:51

De Laurentiis lascia l'hotel Britannique

De Laurentiis ha lasciato l'hotel Britannique. Il massimo dirigente azzurro potrebbe fare presto tappa a Castel Volturno

13:48

Napoli, conferme su Sinatti

Calzona vuole fortemente Sinatti nello staff tecnico del Napoli. Si prospetta un ritorno in azzurro anche da parte del preparatore atletico

13:30

Meluso e Micheli a Castel Volturno

Anche Meluso e Micheli hanno raggiunto Castel Volturno. La dirigenza azzurra e presente e presto potrebbe dare indicazioni a Mazzarri

13:15

Calzona, il passato a Napoli

L'attuale commissario tecnico della Slovacchia è pronto a tornare in azzurro, dove ha lavorato con Sarri e Spalletti