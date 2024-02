Napoli, Mazzarri lascia Castel Volturno: "Un saluto a tutti"

Mazzarri ai saluti: la frase detta ai tifosi

Potrebbe essere stata, per lui, l'ultima seduta diretta in azzurro prima dell'addio. Il secondo dopo quello del 2013. De Laurentiis, infatti, ha scelto di sostituirlo con Francesco Calzona, pronto a prendere il suo posto. Giornata di riflessioni e incontri, oggi, per il patron azzurro. La decisione è stata presa: col Barcellona in panchina ci sarà l'attuale ct della Slovacchia.