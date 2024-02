Empoli, terribile incidente per Niang: cosa è successo

Brutto incidente per M’Baye Niang , neo acquisto dell’ Empoli tornato in Italia (ha vestito la maglia di Torino e Milan) dopo alcune esperienze tra Francia e Turchia. L’attaccante è rimasto coinvolto in un incidente stradale all'alba di questa mattina, 20 febbraio 2024, sulle strade empolesi.

Non è la prima volta

Secondo quanto ricostruito finora, il Suv (una Mercedes Classe G da oltre 150mila euro, comprata da appena una settimana) a bordo del quale stava viaggiando Niang si sarebbe schiantato contro uan Fiat 600 in sosta, e ne sarebbe uscito piuttosto male, con molti danni alla carrozzeria (completamente distrutta la parte anteriore) anche per la vettura parcheggiata. Il calciatore, per fortuna, non è rimasto ferito gravemente ma è stato portato in codice verde al pronto soccorso. Ancora da capire il motivo che ha causato l’incidente.

Niang non è nuovo a questo genere di accadimenti. Nel 2012, appena 17enne, durante la sua esperienza al Milan, fu fermato dai vigili urbani di Milano alla guida di un'auto senza la patente. Si spacciò per un compagno di strada ma ovviamente venne scoperto. Nel 2014 invece aveva distrutto una Ferrari che non avrebbe neanche potuto guidare e fu condannato a 18 mesi con condizionale. E ancora nel 2016, sempre al Milan (nello stesso periodo in cui uscì la notizia su Guendalina Rodriguez), era rimasto coinvolto in un altro sinistro automobilistico, e quella volta non gli andò troppo bene: lesione alla caviglia sinistra e contusione alla spalla.

La posizione dell'Empoli

La società ha rilasciato una nota stampa, spiegando le abitudini di Niang, che ogni mattina si unisce a dei gruppi di preghiera, e i motivi dell'incidente. “Ci tengo a precisare – ha dichiarato il Direttore Sportivo azzurro Pietro Accardi – che il nostro calciatore M’Baye Niang ci ha prontamente avvertiti della disavventura avvenuta questa mattina. Come Club siamo a conoscenza che, fin dal suo arrivo a Empoli, il ragazzo di buon mattino è solito uscire ed unirsi a gruppi di preghiera con altri praticanti della sua religione. Il calciatore, rientrando a casa e complice una disattenzione, è andato a sbattere con alcune auto in sosta. M’Baye sta bene, tutti i test svolti come da prassi dalle autorità competenti hanno dato esito completamente negativo. Questo pomeriggio il calciatore si allenerà regolarmente col gruppo di mister Nicola per preparare la gara di sabato contro il Sassuolo”.