Tutti pazzi per Osimhen: i tifosi del Napoli lo placcano nella sua super Mercedes

I tifosi del Napoli adorano Victor Osimhen. Intorno al nigeriano si fanno sempre più insistenti le voci che parlano di un suo possibile addio al club campano in estate, intanto i supporters partenopei se lo godono finché il presidente De Laurentis riuscirà a trattenerlo. In questi giorni, l'attaccante è stato pizzicato per le strade a bordo del suo Suv Mercedes Classe G ed è stato letteralmente assaltato dal popolo azzurro.