Rubano furgone pieno di molotov e armi: l'inseguimento è adrenalinico

Nella regione americana del Midwest, una coppia di ventunenni del Michigan ha seminato il panico in strada , mettendo a repentaglio sia la propria vita che quella degli altri utenti della strada, oltre che degli agenti di Polizia. I due viaggiavano a bordo di un furgone U-Haul rubato quando è iniziato l'inseguimento da parte delle Forze dell'Ordine, la cui auto si è poi ribaltata.

Esce dal carcere e ruba Corvette da più di un milione per tornare a casa

Inseguimento da film

L'inseguimento si è svolto attraverso gli stati dell'Oklahoma e dell'Arkansas: la Polizia è riuscita a fermare la coppia di criminali con una manovra eseguita a circa 160 km/h, causando il ribaltamento della volante. L'incidente è stato immortalato dalla dashcam installata sulle auto di servizio. Per fortuna il conducente è rimasto illeso ma portato in ospedale, mentre i due criminali sono ora detenuti in una struttura della contea di Benton.

Ma c'è anche qualcos'altro di scioccante: il furgone rubato era pieno di bombe molotov e armi da fuoco. I soggetti erano ben conosciuti dalle Forze dell'Ordine per aver tentato di investire altri agenti di polizia a Westland, nel Michigan. Ora sono accusati di aggressione aggravata, associazione a delinquere, possesso di ordigni distruttivi, reato di fuga, percosse di secondo grado, resistenza all'arresto, oltre ad altri quattro capi di imputazione.

Auto è anche su YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella