Ciro Immobile si dà ai monopattini: punta tutto sull'e-mobility

Lazio-Bayern Monaco è Immobile contro Kane... in Vespa!

Ciro per una mobilità più green

L'attaccante di Torre Annunziata, già azionista della holding 9 Investire, ha anche appena acquistato lo 0,01% delle quote della Nuova Industria Torinese, azienda nata nel 2014 da Cesar Mendoza e specializzata in veicoli 100% elettrici, soprattutto moto e monopattini. La NITO da parte sua, ha appena stretto un accordo con la tedesca ElectricBrands, volto a fornire motorini Nes e monopattini N1e per un valore di 14 milioni di euro. L'obiettivo dell'azienda piemontese è quella di affermarsi anche oltre i confini europei e Ciro Immobile ha intenzione di far parte di questo grande progetto che, (oltre a riempire le sue tasche), contribuisce alla svolta green del settore della micromobilità in tutto il mondo.