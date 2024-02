Lazio - Bayern Monaco è Immobile contro Kane... in Vespa!

San Valentino è per tutti la festa degli innamorati, per i tifosi biancocelesti è invece il giorno di Lazio - Bayern Monaco. L'infuocata sfida di Champions League, valida per la gara di andata degli ottavi di finale, è in programma allo Stadio Olimpico alle 21.00 e nel giorno di vigilia la squadra di Tuchel è atterrata a Roma. Il club tedesco ha realizzato una grafica molto particolare per annunciare il suo arrivo nella Capitale, utilizzando uno dei massimi simboli di italianità: la Vespa.