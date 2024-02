Il parcheggiatore abusivo gli chiede soldi ma poi fa una scoperta fatale

Non è insolito incontrare un parcheggiatore abusivo, specie in alcune città d'Italia in cui questa pratica viene sporadicamente sanzionata. A Napoli, in Piazza Garibaldi, affollata come sempre, nel pomeriggio di martedì 27 febbraio uno di questi parcheggiatori ha avuto un pesante diverbio con un automobilista, che era in realtà un maresciallo dei Carabinieri.