Sporge denuncia per il furto dell'auto: l'aveva parcheggiata nel box del vicino

A Gorgonzola , nel milanese, è accaduto qualcosa di davvero assurdo e al tempo stesso esilarante. Una donna di 60 anni si è diretta alla stazione dei Carabinieri per denunciare il furto della sua auto , apparentemente avvenuto nel suo garage. Il problema è che non era assolutamente al corrente che in realtà, chi aveva nascosto la sua vettura, era stata proprio lei.

Tutta colpa della sbadataggine

In caserma, la donna aveva raccontato che una mattina, entrata nel suo garage, non aveva più trovato l'auto parcheggiata la sera prima. La preoccupazione e la rabbia per l'apparente furto subito però si è spenta quando è arrivata la chiamata del suo vicino i casa, che la avvertiva di essersi sbagliata e di aver lasciato la vettura per errore nel suo box. Il motivo, è che il posto auto del vicino non era ancora numerato poiché sottoposto ad alcuni lavori e tinteggiature e quindi la mancanza di un numero scritto sul pavimento o sul muro adiacente aveva tratto in inganno la sbadata 60enne. Il vicino, che non era entrato nel suo box per un mese, non si era accorto prima della presenza dell'automobile.

Una volta ripresa la vettura e parcheggiata nel giusto box, la donna si è recata nuovamente in caserma per spiegare la situazione e ritirare la sua denuncia.

